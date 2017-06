Le fruit du dragon est l’un des fruits exportés vers le Japon. Photo : internet

Hanoï (VNA) - Au cours des cinq premiers mois de l’année, les exportations de fruits et légumes du Vietnam vers le Japon ont connu une croissance de plus de 56% sur un an.Le Japon est un marché potentiel, mais ce pays ​autorise seulement les importations vietnamiennes de certains types de fruits frais que sont banane, mangue et fruit du dragon (chair blanche, rouge).Selon le Département général de douanes, les exportations nationales de fruits et légumes mois ont atteint 1,4 milliard de dollars entre janvier et mai (+41,4% en glissement annuel).La Chine demeure le premier importateur avec 1,06 milliard de dollars (+51% sur un an). Le marché japonais a également affiché une forte croissance avec 43,395 millions de dollars (+56,2%).D'autres produits agricoles tels que produits aquatiques, noix de cajou, café... exportés vers le Japon ont connu également une bonne progression avec, respectivement, 473,7 millions de dollars, 10,38 millions et 95,45 millions.À l'heure actuelle, le Japon est le 4e importateur de fruits et légumes du Vietnam et le ​premier de produits aquatiques.En vue d’encourager le commerce, le gouvernement japonais coopère souvent avec des partenaires pour renforcer leurs capacités de répondre aux exigences japonaises en termes de normes de qualité. Car le Japon est réputé comme étant un pays ayant des exigences strictes en matière de normes de qualité et de sécurité hygiénique des aliments. -CPV/VNA