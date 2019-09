Yên Bai (VNA) - La Fête culturelle et touristique de Muong Lo et des rizières en terrasse de Mù Cang Chai s’est ouverte vendredi soir 20 septembre à Nghia Lô, dans la province de Yên Bai (Nord).

Cérémonie d’ouverture de la Fête culturelle et touristique de Muong Lo et des rizières en terrasse de Mù Cang Chai. Photo : VOV

L’ouverture a été marquée par un programme artistique reproduisant les traits culturels originaux du Nord-Ouest dans l’ensemble, et de Yên Bai en particulier. Le point d’orgue a été une danse xoè gigantesque, avec la participation de 5.000 personnes.Dans le cadre de la Fête, auront lieu des spectacles de rue, une foire touristique et gastronomique du Nord-Ouest, une exposition de photos sur la contrée de Yên Bai et ses habitants, un festival de parapente.Situées à 1.000m d’altitude sur le flanc sud-ouest de la chaîne montagneuse de Hoang Lien Son, les rizières en terrasse de Mù Cang Chai forment l’un des paysages les plus extraordinaires de la province de Yên Bai.En septembre et octobre, les touristes affluent dans la région pour s’émerveiller de l’extraordinaire beauté des rizières en terrasse, lesquelles, pareilles à de magnifiques rubans dorés, s’étendent sur plus de 3.500 hectares. Ce mode de culture ingénieux est un témoignage parfait de l’harmonie entre les hommes et leur environnement.Les touristes viennent également en grand nombre en mai et en juin, quand les terrasses se transforment en miroirs géants sous le soleil d’été. Classées patrimoine naturel du pays en 2007, les rizières en terrasses de Mù Cang Chai, outre d’offrir à la population locale un moyen de subsistance, constituent une véritable manne pour le tourisme.Yên Bai abrite 30 ethnies très attachées à leurs coutumes et pratiques ancestrales. Se rendre dans la région est donc l’occasion de s’immerger pendant un court instant dans leur quotidien et de découvrir leurs nombreuses fêtes dont celle des rizières en terrasse. – VNA