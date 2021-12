L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 16 décembre, le Bureau du gouvernement, en collaboration avec l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, a organisé un webinaire pour partager des expériences internationales sur la promotion de la réforme des réglementations des affaires.



Selon Ngo Hai Phan, directeur du Département de contrôle des procédures administratives du Bureau du gouvernement, le Bureau du gouvernement a élaboré et soumis au gouvernement pour promulgation la résolution n° 68/NQ-CP concernant le Programme sur la réduction et la simplification des réglementations liées aux affaires pour la période 2020-2025.



Il s'agit d'un vaste programme de réforme, dont l'objectif est de réduire ou de simplifier au moins 20% des réglementations et de diminuer d'au moins 20% les coûts de conformité réglementaire, a précisé Ngo Hai Phan.



A ce jour, le Premier ministre a approuvé le plan de réduction et de simplification des réglementations relatives aux affaires placées sous la gestion des ministères de la Santé, de la Construction, des Transports, de l’Information et de la Communication, et de la Banque d’Etat, a-t-il indiqué.



Selon l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward, la résolution n° 68/NQ-CP est un grand programme de réforme, favorisant le climat des affaires et de l’investissement au Vietnam. Sa mise en oeuvre pourrait entraîner des milliards de dollars d'économies, ce qui serait similaire àce que le Royaume-Uni a fait lors de la réforme de la réglementation en réduisant le fardeau des coûts de mise en conformité pour les entreprises.



Lors du webinaire, des spécialistes britanniques et des experts du secrétariat de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont présenté des expériences internationales sur ce sujet. Selon la spécialiste britannique Rachel Holloway, minimiser les coûts liés à la mise en œuvre des réglementations ainsi que les barrières à l'entrée sur le marché est un long processus. Il est nécessaire d’établir un mécanisme de responsabilisation clair et fixer des priorités…-VNA