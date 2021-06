La partie vietnamienne lors du webinaire. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un webinaire a été organisé le 24 juin pour informer le parti allemand Die Linke des résultats du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).



Le webinaire a été présidé par Le Hoai Trung, membre du Comité central, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV ; ainsi que Janine Wissler et Susanne Hennig-Wellsow, présidentes du parti Die Linke.



A cette occasion, Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime ses relations avec l’Allemagne, l’un de ses premiers partenaires en Europe. Il a déclaré souhaiter que les relations entre le PCV et le parti Die Linke contribuent au développement substantiel du partenariat stratégique entre les deux pays.



Les présidentes du parti allemand ont souligné que les relations avec le PCV avaient un rôle important dans les relations extérieures de Die Linke.



Les deux parties ont discuté des mesures propres à renforcer les relations entre le PCV et Die Linke, contribuant au développement des relations entre les deux pays. -VNA