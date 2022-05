Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le ministre lao des Sciences et des Technologies qui est également le président de l'Association d’amitié Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdara. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue, a rencontré le 17 mai à Vientiane le ministre lao des Télécommunications et de la Communication qui est également le président de l'Association de l'amitié Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdara.

Le président de l’AN vietnamienne a apprécié les activités de l'Association de l'amitié Laos-Vietnam ces derniers temps, qui ont contribué à développer les relations d'amitié et de solidarité spéciale entre les deux pays, d'éduquer tous les gens, en particulier les jeunes, pour comprendre la valeur de ces relations pour continuer à les préserver et les développer.

Vuong Dinh Hue a demandé à Boviengkham Vongdara, dans son rôle de président de l'Association de l'amitié Laos-Vietnam, de soutenir la communauté vietnamienne au Laos.

De son côté, le ministre lao a déclaré que durant cette année de l'amitié Vietnam – Laos, Laos-Vietnam 2022, son association prévoit d'accueillir d'anciens jeunes volontaires vietnamiens au Laos et d'organiser de nombreuses activités pour sensibiliser les gens aux relations bilatérales et promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays.

Le même jour, Vuong Dinh Hue a effectué une visite de travail dans la province de Champassak.

Le gouverneur de Champassak, Vilayvong Bouddakham a annoncé sa province organiserait cette année de nombreuses activités avec 19 villes et provinces jumelles du Vietnam pour célébrer l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos.

Il a espéré que le président de l’AN vietnamienne continuera à prêter attention et à créer des conditions favorables à la coopération entre les deux pays, entre Champasak et les localités du Vietnam en particulier. Le Vietnam est actuellement l'un des pays ayant le plus grand capital d'investissement direct étranger (IDE) à Champasak avec 45 projets représentant 22% de la valeur totale des IDE dans cette localité.

Pour sa part, le président de l’AN vietnamienne a souhaité que Champasak continue à promouvoir sa coopération avec les localités vietnamiennes, soutenir les activités des entreprises vietnamiennes à Champasak et approfondir les relations entre les localités.

A cette occasion, le bureau de l’AN du Vietnam et les entreprises participant à la délégation ont remis à Champasak du matériel didactique, des manuels scolaires et une somme pour moderniser des écoles d'amitié.

Le président du Comité gouvernemental des affaires ethniques du Vietnam, Hau A Lenh rencontre le président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN) Sinlavong Khoutphaythoune. Photo : VNA

Dans le cadre de cette visite, une délégation du Comité des affaires ethniques du gouvernement, conduite par son président Hau A Lenh a effectué le 16 mai une visite de courtoisie au président du Comité central du Front lao pour l'édification nationale (FLCN), Sinlavong Khoutphaythoune.-VNA