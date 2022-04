Vu Gia Luyen. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Fondateur de la société InterITS, spécialisée dans les solutions d’informatique, de télécommunications et les applications de l’intelligence artificielle (IA), Vu Gia Luyên est l’une des dix jeunes figures exemplaires du Vietnam en 2021. C’est lui qui a conçu et commercialisé Callbot, un agent conversationnel qui aide les particuliers à remplir leurs déclarations sanitaires par téléphone.



Développé par InterITS, Callbot communique avec les personnes infectées par le SARS-CoV-2 et leurs proches. En 2021, il a effectué plus de quatre millions d’appels, ce qui a permis d’alléger la charge de travail des professionnels sanitaires et de collecter rapidement les informations des nouveaux patients. À mesure que la technologie d’IA progresse, le dialogue et l’interactivité entre les clients et Callbot s’avèrent de plus en plus riches et efficaces.



«Callbot est intégré dans une ligne téléphonique d’urgence, disponible 24 heures sur 24, pour répondre aux patients avérés et potentiels. Aujourd’hui, nous développons un autre agent conversationnel qui dispensera des conseils pratiques sur la vaccination. Nous sommes prêts à participer aux projets à vocation sociale et pour proposer des produits inédits, nous savons que nous devons avoir une avance d’au moins deux ans sur la société», précise Vu Gia Luyên.

La course à l’IA engendre une compétition féroce entre les entreprises technologiques. Pour être concurrentiels, Vu Gia Luyên et son équipe se concentrent sur une gamme de produits sophistiqués, d’utilité publique et pouvant être appliqués à grande échelle.

Jeune et ambitieux, Vu Gia Luyên sait respecter les opinions de ses salariés, indique Nguyên Dang Tuân, ingénieur à InterITS.



«Notre directeur est un passionné qui est capable de travailler 24 heures par jour, sept jours par semaine. Il est aussi très intelligent, décisif et créatif. Il peut avoir une série de nouvelles idées en un instant et prendre des décisions avec justesse. Ce style de travail me stupéfiait au départ, mais après cinq ans de collaboration avec lui, je lui fais totalement confiance», confie-t-il.

En cinq ans et disposant d’une quinzaine de brevets d’invention, InterITS a vendu ses produits à des dizaines de milliers d’entreprises. En dehors du célèbre agent conversationnel Callbot, on retient Voice Brandname, une solution qui permet d’afficher le nom de la société sur l’écran du téléphone du receveur; Voice Biometrics, une solution de biométrie vocale; Viet Signature, une application de vérification de signature; KYC, un système de vérification des clients par vidéo ou encore Smart Sales, une solution de vente intelligente. Selon Vu Gia Luyên, son secret n’est autre que la persévérance et la détermination.

«Un jeune doit avoir de l’aspiration et du courage pour se lancer dans la recherche, trouver une nouvelle voie pour sa carrière et se consacrer à la société», déclare-t-il.

Cette année, InterITS entend mettre en service un système de conversion de texte manuscrit en texte éditable et consultable sur ordinateur, qui sera aussi performant que des produits développés par les grandes entreprises étrangères. - VOV/VNA