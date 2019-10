Hanoï (VNA) - La Voix du Vietnam a ouvert ce jeudi matin à Jakarta, la capitale d’Indonésie, son 12e bureau de correspondance.Ce bureau a pour mission de fournir des informations locales aux auditeurs vietnamiens et de renforcer la vulgarisation des politiques du Parti et de l’État aux auditeurs en Indonésie. Il devrait contribuer à consolider le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie. Nguyên Thê Ky, président de la Voix du Vietnam :« Les liens d’amitié entre l’Indonésie et le Vietnam sont anciens. En 1959, le président Hô Chi Minh s’est rendu en Indonésie et la même année, le président Soekarno a effectué une visite au Vietnam. De ces visites est née la relation d’amitié Vietnam-Indonésie qui a évolué en partenariat stratégique. Comme le siège de l’ASEAN se trouve en Indonésie, ce nouveau bureau de correspondance devrait couvrir non seulement l’Indonésie mais aussi toute la région. La Voix du Vietnam est très fière d’avoir un grand nombre d’auditeurs en Indonésie. Il existe même des clubs d’auditeurs de la VOV en Indonésie».À cette occasion, une délégation de la Voix du Vietnam, conduite par son président Nguyên Thê Ky s’est rendue à l’ambassade du Vietnam en Indonésie, pour discuter des préparatifs de la commémoration des 60 ans de la visite du président Hô Chi Minh en Indonésie, qui aura lieu fin d’année. - VOV/VNA