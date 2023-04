Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA





Hanoï (VNA) - A l'occasion du Nouvel an Boun Pi Mai du Laos et Chol Chhnam Thmay du Cambodge, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a envoyé une lettre de félicitations et un panier de fleurs au secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), président lao Thongloun Sisoulith, et au président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen.



Dans sa lettre adressé au dirigeant lao, Nguyen Phu Trong souhaite une nouvelle année pleine de santé, de bonheur, de paix et de prospérité pour les dirigeants lao et leur familles, se déclarant convaincu que sous la direction du PPRL, le peuple lao surmonterait toutes les difficultés et défis, continuerait d'obtenir de nombreuses réalisations plus importantes dans le processus de renouveau, la défense et l’édification du pays.



“Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam sont toujours profondément conscients et, avec des camarades lao, cultivent constamment afin que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos apportent des avantages pratiques au peuple de chaque pays.”, a-t-il souligné.



Dans la lettre de félicitations au président du PPC, Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen, Nguyen Phu Trong a écrit : “Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam félicitent le Cambodge pour ses grandes et importantes réalisations obtenues dans les affaires intérieures comme extérieures ces dernières années.”. Il s’est déclaré convaincu que le peuple cambodgien continuerait à réaliser de nombreuses réalisations plus importantes dans la cause de la défense nationale, de l’édification et du développement du pays et organiserait avec succès les élections législatives du 7e mandat et des SEA Games 32.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont toujours fait de leur mieux, de concert avec le PPC, l'État et le peuple cambodgien pour préserver, cultiver constamment et approfondir les relations entre le Vietnam et le Cambodge pour les intérêts des deux peuples.



A cette occasion, le président Vo Van Thuong a envoyé un panier de fleurs et une lettre de félicitations au secrétaire général du PPRL et président du Laos Thongloun Sisoulith, au Roi du Cambodge Norodom Sihamoni.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait de même auprès des ses homologues lao Sonexay Siphandone et cambodgien Samdech Techo Hun Sen.



Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a envoyé un panier de fleurs et une lettre de félicitations au président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane, au président du Sénat cambodgien Say Chhum et au président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin.



D’autres dirigeants vietnamiens ont aussi adressé des paniers de fleurs et des lettres de félicitations à des dirigeants lao. - VNA













