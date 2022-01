Des représentants des forces armées de Tbong Khmum et de Tay Ninh. Photo: VNA



Tay Ninh (VNA) - Le 24 janvier, au poste-frontière international de Xa Mat, commune de Tan Lap, district de Tan Bien, province Tay Ninh, des représentants du commandement des forces armées de la province cambodgienne de Tbong Khmum ont offert des cadeaux du Nouvel An lunaire aux Garde-frontières et forces militaires de la province de Tay Ninh.



Le général de division Iet Bun Thuonl a représenté les forces armées de la province de Tbong Khmum pour adresser aux Garde-frontières et forces militaires de la province de Tay Ninh et à leurs proches les meilleurs voeux du Nouvel An lunaire.



Le colonel Le Van Vy, chef adjoint des Garde-frontières de Tay Ninh, a représenté la partie vietnamienne pour remercier les forces armées de la province cambodgienne. Il a déclaré apprécier la coopération entre les deux parties en 2021, notamment leur entraide dans la prévention et le contrôle du COVID-19.-VNA