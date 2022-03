Hanoï, 21 mars (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob en visite officielle au Vietnam ont assisté le 21 mars à la cérémonie de signature de quatre documents de coopération, dont un entre l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) et l'Agence nationale de presse de Malaisie (Bernama).

La directrice générale de la VNA , Vu Viet Trang, et le rédacteur en chef de Bernama, Khairdzir Md Yunus, ont signé l'accord de coopération entre les deux agences de presse. Photo : VNA

Plus tôt le 19 mars, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, et le rédacteur en chef de Bernama, Khairdzir Md Yunus, se sont entretenus et ont signé l'accord.

Il s'agit du premier entretien en personne que la VNA organise depuis l'épidémie de COVID-19 fin 2019, et la délégation malaisienne est également le premier partenaire étranger accueilli par la VNA cette année. L'événement a eu lieu au seuil de la visite officielle du Premier ministre malaisien au Vietnam.

Dans le cadre de l'accord, les deux agences de presse poursuivront l'échange de textes et de photos, et renforceront l'échange de nouvelles vidéos et de documents d'infographie. Les deux responsables des deux agences de presse se sont engagés à maintenir l'échange d'informations sur les visites de haut niveau, soutenir les correspondants résidents les uns des autres, continuer à s'entraider dans les forums de presse régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l'Organisation de l'agence de presse Asie-Pacifique (OANA), à partager des expériences et à coopérer dans la formation du personnel. Ils ont également convenu d'examiner la possibilité de mener d'autres activités de coopération liées à la communication.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a déclaré que le Vietnam accueillera les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA) cette année. La VNA, agence de presse nationale, fournira des informations sur cet événement à Bernama, et espère que ce dernier étendra sa couverture de l'événement.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (2e, droite) et son homologue malaisien Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah (3e, droite) échangent une lettre d'intention sur la coopération entre les deux Académies diplomatiques des deux ministères des Affaires étrangères. Photo : VNA

Elle a également proposé que les deux agences utilisent davantage d'informations l'une sur l'autre, en mettant l'accent sur la coopération dans la reprise et le développement économiques post-pandémiques, échanger des expériences en transformation numérique et organiser une activité de communication conjointe en vue de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie en 2023.

L'invité a accepté les propositions de l'hôte et a exprimé l'espoir que l'accord nouvellement signé contribuera à élever la coopération stratégique entre VNA et Bernama à un nouveau niveau.

Les deux agences de presse nationales se sont rapprochées en 1991 avec la signature d'un accord de coopération professionnelle, prolongé en 2015 dans le cadre de la 38e réunion du conseil d'administration de l'OANA.

Les deux Premiers ministres ont également assisté à l'échange d'une lettre d'intention de coopération entre les deux Académies diplomatiques des ministères des Affaires étrangères par le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue malaisien Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah.

Le ministre de la Justice Le Thanh Long et le procureur général de Malaisie Tan Sri Idrus Bin Harun ont échangé un protocole d'accord de coopération juridique.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung et le ministre malaisien des Affaires étrangères ont échangé un protocole d'accord sur le recrutement, l'emploi et le rapatriement des travailleurs. - VNA