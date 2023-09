La directrice générale de l'Agence vietnamienne d'Information Vu Viet Trang a reçu le 28 août une délégation représentant les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne au Vietnam.

À l'occasion de la 78e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2022), des dirigeants des pays et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont envoyé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.