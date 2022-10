Phnom Penh, 17 octobre (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigée par le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong est en visite du 17 au 19 octobre au Cambodge.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Pour sa part, le Roi Norodom Sihamoni a mis l'accent sur le bon voisinage, l'amitié et le soutien mutuel entre le Vietnam et le Cambodge, et a noté avec plaisir les efforts des dirigeants des deux pays pour consolider et renforcer la coopération bilatérale, dans l'intérêt de leur peuple, et pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde.Le roi a également félicité le Vietnam pour ses réalisations, en particulier dans la prévention et le contrôle du COVID-19, la reprise et le développement socio-économiques post-pandémiques, et sa position croissante sur la scène internationale.Il a remercié le Vietnam pour son aide au Cambodge pour échapper au régime génocidaire dans le passé, et dans l’œuvre actuelle du développement national.Le même jour, Vo Van Thuong a eu de l’entretien avec Say Chhum, au cours desquels ils ont convenu des orientations de la coopération entre les deux parties, affirmant que les réunions de haut niveau revêtent une grande importance.Les deux parties coordonneront les mécanismes de coopération entre les deux Parties et États, et leurs localités, en particulier celles partageant la ligne frontalière.Ils ont également souligné l'importance des relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge et leurs Partis, et ont consenti à mettre en œuvre efficacement le contenu atteint pour renforcer leur confiance.Vo Van Thuong et Say Chhum ont partagé le point de vue selon lequel le Vietnam et le Cambodge doivent créer des percées dans la coopération économique, socioculturelle et scientifique et technologique, améliorer l'efficacité de la collaboration dans le commerce et l'investissement et promouvoir la connectivité entre les deux économies, en particulier dans les transports, les télécommunications, l’énergie, la finance, la banque, l’agriculture et le tourisme.Les deux pays renforceront également leur coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie, se coordonneront pour assurer la sécurité des frontières et continueront de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.Ils maintiendront et travailleront à améliorer l'efficacité de la coopération entre les Commissions du Parti, les ministères, les organismes de l'État, les organisations populaires et les localités.A l'issue de l’entretrien, les responsables ont signé un accord d'échange de délégation entre le PCV et le PPC pour la période 2022-2024.- VNA