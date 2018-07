Buenos Aires, 7 juillet (VNA) - Une délégation de l'Union des femmes du Vietnam (UFV), conduite par sa présidente Nguyen Thi Thu Ha, a rencontré le 6 juillet des parlementaires argentins et des membres du Groupe d'amitié parlementaire Argentine-Vietnam dans le cadre de visite en Argentine du 4 au 7 juillet.

Photo : VNA

Lors de la rencontre, Mme Nguyen Thi Thu Ha s’est réjouie du bon développement des relations de partenariat Vietnam - Argentine dans les domaines de la politique, du commerce, de la diplomatie et de la culture et un soutien mutuel accru aux forums internationaux et régionaux comme l'ONU et le Forum de coopération Asie-Amérique latine.Elle a souligné que le Vietnam est un membre actif de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et s'efforce d'atteindre d'ici à 2030 les objectifs de développement durable des Nations Unies sur la réduction de la pauvreté et l'égalité des sexes.Présentant les droits des femmes vietnamiennes et l'opération de la VWU, elle exprime son espoir que le Vietnam et l'Argentine renforcent la formation des ressources humaines, la coopération dans les forums internationaux et l'échange d'expériences, notamment en augmentant le taux de personnel féminin au parlement et dans les organes publiques.Pour sa part, Amaro Gonzalez, secrétaire du Comité de la coopération de l'ASEAN auprès de la Chambre des députés argentine, a souligné le rôle du groupe d'amitié parlementaire Argentine-Viet Nam dans la coopération bilatérale.Il a partagé avec la délégation vietnamienne l'expérience de l'Argentine sur l’aide pour la participation des femmes à la vie politique et la promotion de l'égalité des sexes au parlement et dans la société.Sergio Javier Wisky, chef du groupe d'amitié parlementaire Argentine-Viet Nam, a salué les progrès réalisés par le Vietnam dans l'atténuation des conséquences de la guerre et de la pauvreté, ainsi que dans l'amélioration du bien-être social.Il a déclaré que la promotion de l'égalité des sexes est une cible importante du gouvernement argentin.Pendant son séjour en Argentine, la délégation vietnamienne a également visité l'institution des femmes relevant du ministère argentin du développement social pour étudier son fonctionnement.Lors de leur rencontre avec les représentants de l'institution, les parties deux ont discuté des droits des femmes et du taux de participation dans les organisations sociopolitiques des deux pays.Ils ont également échangé des expériences dans la protection des intérêts des femmes.La délégation a également tenu une séance de travail avec l'unité chargée du travail des femmes de Buenos Aires, a visité l'institution culturelle Argentine-Vietnam et l'Université de Salvador.Le 7 juillet, la délégation a quitté l'Argentine pour Cuba. – VNA