Inauguration de Visegrad Corner le 30 juin 2021, à l’occasion du 30e anniversaire du Groupe de Visegrad, réunissant la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie. Photo : Ambassade de Pologne/CVN

Hanoï (VNA) - Original, convivial, tels sont les qualificatifs que l’on peut attribuer au tout nouveau Visegrad Corner, ce nouvel espace culturel créé à l’initiative de l’ambassade de Pologne au Vietnam dédié à la culture de quelques pays d’Europe centrale.

Le 30 juin 2021 a marqué le 30e anniversaire du Groupe de Visegrad, une des plus anciennes unions intergouvernementales, réunissant quatre pays d’Europe centrale : Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie. C’est pour célébrer cette date symbolique que les quatre ambassadeurs au Vietnam ont inauguré un espace culturel original qui porte le nom de leur groupe "Visegrad Corner".

Ce lieu offre au visiteur, connaisseur ou pas, un large aperçu de la culture des quatre pays du groupe. Créé de manière originale, à la fois centre culturel et salon de thé, le lieu met en valeur les patrimoines matériel et immatériel de ces pays d’Europe centrale encore trop peu connus.

"Aujourd’hui, c’est le dernier jour de l’année de présidence de la Pologne au sein du Visegrad", a déclaré Maciej Duszynski, de l’ambassade polonaise au Vietnam, en ajoutant : "Nous en profitons pour vous présenter les 4 volets (V4) sur lesquels le groupe Visegrad travaille actuellement : un V4 puissant au sein d’une Europe puissante ; Retour à la nouvelle normalité après la crise sanitaire ; Renforcement des échanges humains ; et Numérisation au sein du V4".

Tout au long de cette année, l’ambassade de Pologne s’est lancée dans diverses activités visant à concrétiser ces quatre objectifs au Vietnam.

On peut citer : les rencontres des étudiants et enseignants de l’Université de Hanoï et de l’Université de Tôn Duc Thang (à Hô Chi Minh-Ville), le tour de vélo à Hanoï du Corps diplomatique des quatre pays membres au Vietnam à l’occasion de la Journée internationale de Vélo, et l’inauguration du Visegrad Corner.

"Nous souhaitons que ce Visegrad Corner, méticuleusement décoré, contribue à promouvoir la culture des pays membres de Visegrad. Nous y organiserons un riche éventail d’évènements, comme des publications de livres ou la promotion d’un nouveau film, etc", a poursuivi le diplomate.

Culture et salon de thé

Un lecteur à côté de la bibliothèque de Visegrad, là où se trouve une diversité d'ouvrages littéraires des quatre pays membres. Photo : Hông Anh/CVN

Visegrad Corner se divise en quatre salles différentes, chacune étant dédiée à l’un des pays membres. Chaque pièce est largement décorée avec de nombreuses affiches, des livres ou encore des disques de musique polonais, hongrois, tchèques ou slovaques.

"C’est ici que j’ai apporté ma pierre à l’édifice", confie Marta Kisiliczyk, une peintre polonaise hébergeant au Vietnam depuis des années, en montrant la salle dédiée à la Pologne. "En y pénétrant, vous découvrirez de nombreuses affiches artistiques suspendues sur les murs et un coin pour la musique", décrit l’artiste qui a obtenu des prix prestigieux en Europe. Elle est aussi désigner de cette bibliothèque Visegrad.

Ces pays comptent de nombreux grands écrivains et leurs récits se retrouvent sur les étagères de chaque salle. Ainsi, vous pourrez découvrir Tokarczuk, Szymborska, Miłosz, Reymont et Sienkiewicz, chacun ayant déjà reçu le Prix Nobel de Littérature. Si vous préférez la musique classique, vous y trouverez plus de 70 disques vinyle.

L’aspect original du lieu vient du fait que l’espace culturel est aussi un salon de thé. Les visiteurs pourront ainsi déguster des spécialités culinaires slaves, préparées par les cuisiniers de The Slavic Tea House.

À coup sûr, le Visegrad Corner sera une halte originale et culturelle dans vos déambulations hanoiennes. Cochez donc l’adresse : Visegrad Corner - The Slavic Tea House, No 1A, rue de Xuân Diêu, arrondissement de Tây Hô, dans votre carnet, pour une petite halte à Hanoï.-CVN/VNA