Des maisons sont dévastées en raison des tornades qui ont balayé le Kentucky, aux États-Unis, le 11 décembre 2021. Photo: Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé le 12 décembre leur message de condoléances au président des États-Unis, Joe Biden, à la nouvelle du passage de violentes tornades dans plusieurs États américains, causant de gros dégâts et faisant plus de 100 morts.

À cette occasion, le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont également remercié la partie américaine pour avoir soutenu le Vietnam, à travers la Facilité COVAX, avec plus de 24 millions de doses de vaccin anti-COVID-19. -VNA