Quang Nam (VNA) - Situé à environ 17 kilomètres au sud du patrimoine mondial du vieux quartier de Hôi An, le centre de distraction et de villégiature Vinpearl Land Nam Hôi An se trouve sur un terrain sablonneux de plus de 200 hectares au bord de la plage Binh Minh, dans la province de Quang Nam.

Des bâtiments de villégiature en forme de grands bateaux marchands qui apparaissaient jadis au quai de l’ancien port de Hôi An. Photo : VNP

Ce complexe moderne, majestueux mais aussi romantique possède une architecture à la fois orientale et occidentale. Ce centre de distraction et de villégiature de classe mondiale est baptisé «oasis de verdure paisible au bord de la plage déserte».

Un quartier à l’image de la vieille ville de Hôi An au Vinpearl Land Nam Hôi An. Photo : VNP

Avec le slogan «tout-en-un», le complexe 5 étoiles du Vinpearl Land Nam Hôi An est considéré comme un monde en miniature car il peut satisfaire presque tous les besoins de découverte et de divertissement des visiteurs nationaux et étrangers.

Forteresse, rivière et bateau en bois nous rappellent l’image d’un Orient mystérieux. Photo : VNP

En arrivant au Vinpearl Land Nam Hôi An, les visiteurs sont tous impressionnés par des bâtiments de villégiature en forme de grands bateaux marchands qui apparaissaient autrefois aux quais de l’ancien port de Hôi An.

Une chute d’eau géante dans le parc aquatique du Vinpearl Land Nam Hôi An. Photo : VNP

Le long des rives de la rivière, les visiteurs peuvent trouver l’image d’un vieux quartier de Hôi An à la rive gauche tandis que à la rive droite se trouve la rue Occidentale.



L’une des attractions majeure est le parc aquatique avec ses toboggans, sa plage artificielle, ses chutes d’eau géantes, son parc sauvage et sa zone de jeux vidéo.

Des touristes impressionnés par la beauté romantique du Vinpearl Land Nam Hôi An. Photo : VNP



En outre, les visiteurs ont l’occasion de déguster de nombreux plats européens et asiatiques typiques préparés par de célèbres cuisiniers nationaux et étrangers dans différents espaces du Vinpearl Land Nam Hôi An.

Le Vinpearl Land Nam Hôi An, une destination de choix pour ceux qui aiment les paysages romantiques à l’occidentale. Photo : VNP

Le projet du Vinpearl Land Nam Hôi An a été investi et construit par le premier groupe économique privé du Vietnam : Vingroup. Ce groupe économique a une ambition de transformer la «région désertique» le long de la côte de Nam Hôi An en une station balnéaire de premier plan dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre. – VNP/VNA