Nguyen Thi Kim Ngan, président de l'Assemblée nationale, lors de la séance de travail avec les responsables de la province de Vinh Long (Photo: VNA)





Vinh Long (VNA) - Le 22 juillet, Nguyen Thi Kim Ngan, président de l'Assemblée nationale, a demandé à la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong, d'accélérer les avancées stratégiques et économiques afin de créer des revenus durables.



Les avancées économiques stratégiques devraient aller de pair avec la restructuration économique et la réforme du modèle de croissance, a déclaré la première législatrice lors d'une séance de travail avec des responsables locaux clés dans le cadre de sa visite dans la province.



Soulignant le développement agricole instable, Ngan a exhorté Vinh Long à restructurer le secteur agricole, à renouveler la conception des produits et à créer des marques pour les produits locaux.



En outre, la province doit intensifier ses réformes administratives et améliorer encore l'environnement des entreprises locales pour attirer davantage d'investisseurs nationaux et étrangers, a-t-elle déclaré.



Pour attirer les investissements, il faudrait prêter attention à des domaines tels que l'industrie, les technologies modernes, l'agriculture de haute technologie et les entreprises innovantes, a déclaré la présidente de NA, demandant à Vinh Long de tenir compte du secteur économique privé, en particulier des petites et moyennes entreprises. .



Les autres tâches comprennent la construction du Parti, l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation, en particulier la formation de personnel de qualité, les soins de santé publics et les soins aux enfants, a-t-elle ajouté.



Lors de la séance de travail, M. Ngan a rendu hommage aux efforts déployés par Vinh Long dans les domaines du développement économique, de la construction de partis, de la défense et de la sécurité nationales, de la construction de nouvelles zones rurales, de la réduction de la pauvreté et de la création d’emplois.



Il est à noter que la localité a bien mis en œuvre ses politiques à l’égard des contributeurs nationaux. Toutes les 174 mères vietnamiennes héroïques de la localité, qui sont encore en vie, sont prises en charge par des agences.



L’économie de Vinh Long aurait progressé de 6,3% par an au cours de la période 2016-2018 et son produit intérieur brut (PIBR) par habitant en 2018 aurait atteint 44,8 millions de VND (environ 1 947 USD), soit une augmentation de 1,3 fois par rapport à 2015.



À cette occasion, Ngan et son entourage ont présenté des fonds pour la construction de ponts dans deux communes défavorisées et 200 cadeaux et bourses pour des enfants nécessiteux de la région.-VNA