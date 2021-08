Hanoi (VNA) – Vingroup a signé un contrat avec Arcturus Therapeutics Biotechnology Joint Stock Company (Etats-Unis) pour recevoir un transfert exclusif de technologie pour la production de vaccins à ARNm contre le Covid-19.

Un premier lot de vaccins à ARNm contre le Covid-19 serait produit au Vietnam début 2022. Photo : VTV

Avec une capacité annuelle de production pouvant atteindre 200 millions de doses, Vingroup devrait sortir les premiers lots de vaccins début 2022.

En vertu de l’accord, Arcturus Therapeutics délivrera une licence exclusive et VinBioCare, une compagnie par actions de biotechnologie membre de Vingroup, fabriquera un vaccin anti-Covid-19 nommé VBC-COV19-154.

Ce vaccin basé sur l’invention du vaccin Arcturus ARCT-154 est capable de lutter contre de nouvelles souches dangereuses telles que Delta (Inde), Alpha (Royaume-Uni), Beta (Afrique du Sud), Gamma (Brésil).

Arcturus Therapeutics transférera également à VinBioCare probablement depuis août 2021 son processus de production, y compris le savoir-faire technologique, la formation, le transfert, l’homologation du produit, la fourniture de matières premières.

VinBioCare est également autorisée à fabriquer tous ses autres vaccins anti-Covid-19 tels que ARCT-021 (une injection) et les futurs vaccins au service de la prévention et du contrôle de la maladie au Vietnam.

L’usine de vaccins de VinBioCare sera implantée dans le complexe d’usines électroniques VinSmart dans le parc industriel de Hoa Lac, dans le district de Thach Thât, à Hanoi, avec un investissement total de plus de 200 millions de dollars et une capacité annuelle de 200 millions de doses.

Actuellement, VinBiocare a signé des contrats pour l’achat de machines et d’équipements qui devraient être transportés au Vietnam par un vol charter en septembre 2021. La construction de l’usine est pour l’essentiel terminée, l’installation des équipements devrait s’achever en novembre 2021.

VinBioCare a encore coopéré avec Rieckermann (Allemagne), l’un des plus grands et des plus prestigieux cabinets de conseil au monde dans la fourniture de solutions pharmaceutiques, pour mettre en œuvre d’urgence la conception et la construction de l’usine de production de 8.807 m2 selon les normes cGMP et GMP de l’OMS.

La vice-présidente de Vingroup, Lê Thi Thu Thuy, a expliqué que Vingroup a tout mis en œuvre pour trouver des partenaires internationaux réputés et a déployé l’acquisition d’équipements et la construction d’une usine de vaccins.

Le même jour, Vingroup a annoncé qu’il venait de négocier avec succès une commande spéciale de 500.000 flacons de Remdesivir, un médicament pour traiter le Covid-19 autorisé par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

Tous ces médicaments seront offerts au ministère de la Santé en août 2021, afin de contribuer à accélérer le rétablissement des patients atteints par le coronavirus. – VNA