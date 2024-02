Un modèle de Vinfast présenté à l'IIMS 2024. Photo: VNA

Jakarta (VNA) — Le constructeur automobile vietnamien VinFast a présenté ses premiers véhicules électriques à conduite à droite pour le marché indonésien au Salon international de l'automobile d'Indonésie (IIMS) 2024, qui s’est ouvert le 15 février à Jakarta, en Indonésie.Lors de l'IIMS 2024 qui dure dix jours, VinFast présente ses modèles VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9, allant des segments A-SUV aux E-SUV.L'Indonésie est le premier pays où VinFast présente des véhicules électriques à conduite à droite, illustrant ses capacités de fabrication avancées et sa détermination à développer des véhicules électriques et d'introduire des transports verts. Les VF 5, VF e34, VF 6 et VF 7, avec des segments de A à C, devraient être les premiers modèles de véhicules électriques à être lancés en Indonésie.Les véhicules de VinFast ont un design moderne et jeune. Ils sont équipés d'une technologie de pointe pour répondre aux divers besoins de consommateurs exigeants.Pour garantir une recharge pratique, VinFast envisage de collaborer avec des fournisseurs locaux pour établir un réseau de 5.000 bornes de recharge en Indonésie, dans le but de stimuler considérablement l'adoption des véhicules électriques.Dans le cadre de sa stratégie de développement à long terme en Indonésie, VinFast prévoit également d'y construire une usine d'une capacité prévisionnelle d'environ 50.000 voitures par an. Avec pour objectif d'atteindre un taux de localisation nationale pouvant atteindre 40 %, l'usine de VinFast devrait créer des milliers d'emplois et promouvoir les véhicules électriques.Le 15 février, le constructeur automobile a signé une lettre d'intention de coopération avec les cinq premiers concessionnaires indonésiens. –VNA