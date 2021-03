La SARL de développement des parcs de logiciels de Quang Trung (QTSC) a officiellement ouvert le 15 mars un musée présentant des produits et solutions sur la technologie de l’information.

One Mount Group, membre de Vingroup et partenaire stratégique de la banque Techcombank, a coopéré avec Google Cloud pour promouvoir le plus grand écosystème technologique du Vietnam.