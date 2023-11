Le 2 novembre, à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et du Premier ministre néerlandais Mark Rutte, le vice-ministre des Finances Vo Thanh Hung et l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam Kees van Baar ont échangé un accord sur la mise en œuvre de l'accord entre le Vietnam et les Pays-Bas sur la coopération et le soutien administratif mutuel dans le secteur douanier.