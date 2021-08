Viettel applique de nombreux systèmes CDS dans l'administration. Photo : Viettel/CVN

Hanoï (VNA) - Malgré la pandémie de COVID-19 et la fermeture temporaire de la plupart de ses points de vente, Viettel ne connaît pas la crise. La raison ? L’entreprise est à la pointe en ce qui concerne la transformation numérique.

Une information du Groupe Viettel précise qu'en favorisant la transformation numérique dans la gouvernance, Viettel a atteint ses objectifs au cours des 6 premiers mois de 2021, même dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.

Plus précisément, au cours des six premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires du groupe Viettel a atteint 128.600 milliards de dôngs, en hausse de 6,8 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le bénéfice avant impôts a atteint 19.900 milliards de dôngs, en hausse de 1,3% par rapport aussi à la même période de l’année dernière. Dans le même temps, Viettel a été le pionnier de l'application de la technologie dans la prévention du COVID-19.

Les développements compliqués de l'épidémie ont sérieusement affecté les activités commerciales de Viettel. Concrètement, jusqu'à 95% des points de vente à Hô Chi Minh-Ville et 80 % des points de vente à Hanoï ont dû fermer ou cesser temporairement leurs activités. Les abonnés mobiles ont diminué à mesure que les gens ont réduit le nombre de cartes SIM et d’appels. Pour garantir ses objectifs commerciaux, Viettel continue de promouvoir la transformation numérique dans la gouvernance et d'appliquer minutieusement la technologie pour promouvoir les affaires et prendre soin des clients sur les canaux en ligne.

Dans le domaine des télécommunications, Viettel se concentre sur le déploiement d'infrastructures, l'amélioration de la qualité du réseau, l'application de la technologie de contrôle automatique, l'auto-optimisation de la qualité de chaque appel ou encore l'analyse des erreurs. Les applications technologiques permettent également à 95% des clients de prendre soin d'eux-mêmes et de répondre à leurs besoins sans se rendre au magasin.

Viettel a également déclaré que toutes les filières de l’entreprise présentes sur les marchés étrangers avaient augmenté leur part de marché. En Haïti, par exemple, Viettel a augmenté sa part de marché de 1.5% ; elle a été de 1.4% au Pérou.

Les quatre premiers marchés étrangers de l’entreprise sont toujours le Cambodge, le Laos, le Timor oriental et le Burundi. Le marché du Myanmar s'en approche également avec 30,8% de part de marché. Dans le domaine des solutions informatiques et des services numériques, Viettel continue d'être un acteur clé dans la construction de l'administration en ligne, des villes intelligentes, de la sécurité des réseaux et reste globalement pionnier dans la création d’une société numérique au Vietnam.

Viettel met à niveau l'infrastructure de stockage de données et se prépare à construire un nouveau centre de données à Binh Duong avec une échelle de 300 racks. Il aura pour but de développer la recherche dans le domaine de l'IA, de la santé, de la télédétection et de l'industrie. Viettel a également achevé l'élaboration de politiques commerciales et s'est assuré que l'infrastructure et le système soient prêts pour le lancement d’activités de service dits "Mobile Money" dès l'obtention de la licence.

Dans le domaine de la recherche et de la production industrielle de haute technologie, Viettel a testé une micro station 5G sur le réseau pour répondre aux critères techniques, assurant la feuille de route pour une commercialisation d'ici fin 2021. Dans le segment logistique, Viettel a finalisé sa stratégie de développement pour la période 2021 - 2025, avec pour objectif de faire de Viettel Post le numéro 1 de la logistique au Vietnam.

Au cours des 6 premiers mois de l'année, Viettel Post a déployé un robot automatique qui a permis d'économiser 91% de main-d'œuvre, réduisant l'ensemble du processus de connexion des colis jusqu'à six heures ; a aidé à la transformation numérique des unité agricoles via la plate-forme de commerce électronique Voso.vn ; a exporté avec succès trois tonnes de litchi vers l'Allemagne, permettant aux produits agricoles vietnamiens d’atteindre le marché européen. -CVN/VNA