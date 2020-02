L’entreprise de sécurité du groupe Viettel dispose d’un personnel hautement qualifié. Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - Viettel a construit un Centre d’opérations de sécurité (SOC Managed Service) à l'échelle mondiale. Il sera capable de détecter, d'analyser, de réagir, de prévenir et d’enquêter sur les incidents de traçage de la sécurité de l'information et d’assurer la sécurité de l'information pour tous systèmes informatiques.L’entreprise de sécurité du groupe Viettel est la première entreprise de sécurité de l'information au Vietnam à établir un écosystème de solutions pensé et développé par des experts vietnamiens.La forte promotion de la sécurité des réseaux suit non seulement la tendance du marché, mais également la stratégie de passage des opérateurs de télécommunications aux prestataires de services numériques du groupe Viettel, afin de réaliser la mission créatrice de la société numérique.Nguyên Son Hai, directeur de l’entreprise de sécurité de Viettel a déclaré : "Notre entreprise doit devenir le plus grand fournisseur de services de sécurité pour tout le réseau vietnamien, avec des Vietnamiens, des processus vietnamiens et des produits vietnamiens au service de la majorité des grandes entreprises et/ou organisations au Vietnam".À ce jour, l’entreprise a détecté plus de 100 vulnérabilités attribuées à Google, Facebook ou encore Microsoft avec une équipe de plus de 200 experts dont de nombreux ingénieurs de renommée internationale. La société de sécurité de Viettel continue ainsi d'affirmer sa position de leader en matière de cybersécurité au Vietnam.Dans le contexte où la plupart des entreprises technologiques développent des services numériques, la sécurité demeure un marché potentiel au Vietnam et dans le monde. Selon Ken Research, en 2020, le marché de la sécurité d’information du Vietnam atteindra 132,04 millions d'USD, soit l'équivalent de 2.700 milliards de dongs. Entre 2019 et 2023, le marché vietnamien connaîtra une croissance de 14% par an, supérieur à la moyenne mondiale de 10,6%. - CVN/VNA