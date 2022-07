Viettel primée au concours de solutions de ville intelligente du Vietnam 2020. Photo: toquoc.vn



Hanoï (VNA) - Principal «Innovateur et Concepteur d’une société digitale», le groupe de télécommunication Viettel a recouru aux technologies informatiques dernier cri pour développer des solutions de ville intelligente, de gestion des systèmes sanitaires et éducatifs. Que ce soient l’Internet des objets, l’intelligence artificielle, les mégadonnées, l’informatique décisionnelle ou encore le système d’analyse vidéo intelligente IVA (Intelligent Video Analysis), ces services numériques permettent aux Vietnamiens de bénéficier des retombées technologiques et facilitent leur parcours de transition numérique.



Au Vietnam, il y a quelques années, «la ville intelligente» était un concept relativement abstrait. Pour beaucoup, il s’agissait d’un endroit extrêmement riche, ultra moderne et surtout inatteignable pour le Vietnam, dont les infrastructures informatiques étaient inadaptées.



Mais face au développement fulgurant de la haute technologie, les autorités, les entreprises et les particuliers ont des besoins croissants en services numériques intelligents. Compte tenu de cette réalité, Viettel Solution a pris part à ce marché prometteur.



«Dans toutes les villes intelligentes que nous créons, les habitants sont toujours placés au centre. Mais les secteurs prioritaires diffèrent d’une ville à une autre. Certaines misent sur le tourisme, d’autres sur les industries et d’autres encore sur l’agriculture. Il faut donc personnaliser les besoins de chaque localité pour concevoir des solutions qui lui sont adaptées», a expliqué son directeur exécutif, Nguyên Manh Hô.



En réalité, la maîtrise des technologies et une bonne méthode ne sont pas suffisantes pour garantir la réussite d’une ville intelligente. Selon le directeur de Viettel Solution, avant de concevoir une nouvelle solution de ville intelligente, il est essentiel de présélectionner une localité dont les dirigeants sont ouverts à la modernisation et forts en management. Si la solution appliquée apporte des changements positifs, les autres collectivités locales auront, elles aussi, l’envie de s’y lancer.



Mis en place depuis 2019, le centre de contrôle de ville intelligente de la province de Thua Thiên-Huê (IOC Huê) coordonne les informations et met en lien les entreprises, les habitants et les organes administratifs. IOC Huê, qui gère simultanément différents services de ville intelligente, contribue à moderniser l’administration publique, à améliorer la transparence et la qualité des services publics et à favoriser l’interactivité entre les citoyens et le gouvernement.



«L’application permettant de décrire les situations sur le terrain est très utile pour notre société. Elle nous aide à recevoir des informations rapides et exactes sur les pannes d’électricité, mais aussi à communiquer facilement avec nos clients. C’est vraiment très pratique», a déclaré Hoài Quang, directeur adjoint de la société d’Électricité de Thua Thiên-Huê.



Le modèle novateur, conçu par Viettel Solution, IOC Huê, a été nommé «La solution de ville intelligente la plus créative d’Asie» de 2019. Le développement des services de la sorte traduit la volonté de progresser de la part des autorités, qui considèrent désormais la satisfaction des entreprises et des habitants comme un baromètre du développement.



Si Huê dispose d’infrastructures informatiques modernes, Thai Nguyên est une province encore «vierge» dans ce secteur. Au cours de la conception d’une ville intelligente dans cette province du Nord, les ingénieurs de Viettel ont ciblé ses besoins urgents: la sécurité et la sûreté urbaines. Par la suite, ils ont développé des systèmes performants de surveillance et de contrôle de sécurité, de circulation routière, de description du terrain, d’analyse de données et de rapport des informations socioéconomiques.



IOC Thai Nguyên est désormais capable de recevoir les avis de la population, de diriger les services publics, de garantir la confidentialité des informations, d’encadrer les activités de vaccination et les changements démographiques.



«En très peu de temps, nous avons établi un système de gouvernance électronique et de ville intelligente conformément aux exigences des autorités locales. Ce système permet de coordonner les actions urgentes. Par exemple, pendant la lutte anti-Covid-19, le système de vidéosurveillance était directement connecté avec IOC Thai Nguyên qui a été dirigé par le président du comité populaire provincial. Les résultats étaient encourageants», a indiqué Vu Hông Nguyên, directeur de Viettel Thai Nguyên.



Viettel Solution a divisé les 63 provinces et grandes villes vietnamiennes en neuf régions différentes selon leur superficie, leur densité et leurs caractéristiques géographiques. Puis, l’opérateur a créé des modèles de villes intelligentes pour chacune des régions. Les provinces d’une même région peuvent ensuite partager leurs expériences pour améliorer leur système de contrôle Make-by-Viettel.



Viettel Solution s’applique aussi à intégrer de nouvelles technologies pour finaliser sa plateforme numérique de ville intelligente. C’est la raison pour laquelle, IOC Viettel dispose de tous les modules de référence des géants informatiques tels qu’IBM et Cisco et s’avère plus performant que ses concurrents domestiques.



«Aujourd’hui, le concept de ‘ville intelligente’ se base sur une gouvernance électronique, une économie numérique et une société numérique. Viettel a développé des plateformes numériques adaptées à la gouvernance des villes intelligentes et au processus de transition numérique dans chaque localité, par exemple le système de contrôle des entreprises intelligentes AIC, le système d’analyse de données datalex, les plateformes de transformation digitale pour les secteurs de la santé, de l’éducation, de la circulation routière, de l’agriculture, etc», a affirmé Nguyên Manh Hô, le directeur exécutif de Viettel Solution.



Viettel Solution dispense aussi aux autorités de chaque localité des conseils sur la conception du projet, la sélection des solutions techniques, la mise en œuvre de chaque étape du projet et l’élaboration des procédés de fonctionnement. Cet accompagnement explique pourquoi Viettel Solution est le numéro un national dans le domaine des villes intelligentes. En 2021, elle a mis en service le système IOC dans une vingtaine de provinces et grandes villes, soit 200% de plus qu’en 2019-2020. Cette croissance impressionnante est garantie par son écosystème d’IOC développé sur base de l’informatique en nuage.-VOV/VNA