41 produits et services de Viettel ont été récompensés dans 37 catégories des IT World Awards 2022. Photo : laodongthudo.vn

Hanoï, 2 juin (VNA) – Le groupe des télécommunications de l'Armée (Viettel) a remporté le plus de prix parmi plus de 100 entreprises dans ce secteur de par le monde lors des IT World Awards de cette année.Par conséquent, 41 produits et services de Viettel ont été récompensés dans 37 catégories des IT World Awards 2022 , selon le comité d'organisation.C'est la troisième année consécutive que tous les produits et services présentés par Viettel sont honorés.Le nombre de prix de l'édition 2022 a également triplé par rapport à 2021.Les produits de Viettel se retrouvent dans des domaines stratégiques priorisés par le gouvernement pour la transformation numérique, à savoir la santé, l'éducation, la finance, la cybersécurité, entre autres.Les IT World Awards sont un prix annuel organisé par Network Product Guide (basé dans la Silicon Valley, États-Unis) pour distinguer les réalisations exceptionnelles dans le secteur des technologies de l'information dans le monde. - VNA