Photo d'illustration: Viettel

Hanoï (VNA) - Le 5 janvier, le Groupe des télécommunications de l'Armée Viettel a annoncé qu'il venait de recevoir deux autres brevets exclusifs aux États-Unis.

Concrètement, deux inventions, que sont "Antenne à large bande à double polarisation" et "Système de zoom continu MWIR à fort grossissement" de la Société de l'Industrie et de la Haute technologie Viettel (Viettel High Technology Industries Corporation, VHT) ont reçu deux brevets exclusifs remis par l'United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Par conséquent, en 2021, la VHT compte 8 brevets, et se distingue comme l'entreprise vietnamienne de haute technologie avec le plus de brevets protégés aux États-Unis.

Selon l'USPTO, Viettel est l'entreprise industrielle vietnamienne de haute technologie ayant le plus grand nombre de brevets protégés aux États-Unis. Chaque année, le nombre de brevets délivrés à Viettel augmente de 142%, soit près de 8 fois plus que l'augmentation moyenne de 18% des autres déposants nationaux.

Pionnière et unité clé dans la mise en œuvre de la stratégie du Premier ministre en matière de propriété intellectuelle à l'horizon 2030, Viettel a l'objectif d'augmenter le nombre de demandes de brevets et de titres de protection par brevet en moyenne de 16 à 18% par an. -VNA