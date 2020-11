Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les fournisseurs de télécommunications Viettel et Mobifone ont reçu des licences du ministère de l'Information et des Communications pour tester commercialement la cinquième génération de communications mobiles (5G) à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.



Le groupe des télécommunications de l'Armée (Viettel) pourra tester la 5G à Hanoï avec un maximum de 140 stations d'émetteur-récepteur de base (BTS) et MobiFone le fera à Ho Chi Minh-Ville avec 50 BTS. Viettel utilisera des bandes larges prévues de 2.500 à 2.600 MHz, 3.700 à 3.800 MHz et 27.100 à 27.500 MHz pour le test commercial. Et MobiFone utilisera le haut débit de 2.600 MHz conformément à la planification nationale sur le spectre des fréquences radio et à la réglementation sur la gestion de celles-ci.



La licence sera évaluée à la fin juin 2021.



Les tests devraient aider les entreprises à évaluer leurs technologies et la taille du marché avant de lancer des opérations commerciales.



Les entreprises doivent respecter les réglementations en matière de sécurité et de confidentialité en matière de cybersécurité lors de l'exécution des tests, selon le ministère de l'Information et des Communications.



La 5G offrirait des vitesses 100 fois plus rapides que la 4G et prendra en charge de nouvelles applications telles que procédures médicales à distance et conduite autonome.



Le 20 octobre dernier, Viettel et Vingroup JSC ont signé un accord de coopération pour développer un système de station de base mobile 5G gNodeB. -VNA