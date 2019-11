Le vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyên Chi Vinh assiste à la réunion du Comité militaire de l’Union européenne. Photo: VietnamPlus

Bruxelles (VNA) - Du 19 au 24 novembre à Bruxelles, le vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyên Chi Vinh a co-présidé le premier dialogue sur la défense et la sécurité entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) et assisté à la réunion du Comité militaire de l’UE.

Lors de l'événement, les deux parties ont hautement apprécié la coopération bilatérale dans la défense, affirmant que l'établissement du dialogue sur la défense était destiné à promouvoir la compréhension mutuelle et à renforcer la coopération pratique et efficace dans les années à venir.

Elles ont également examiné les questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont aussi discuté de la mise en œuvre de l’accord conclu en octobre 2019 sur la participation du Vietnam à la gestion des crises en Europe.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense a proposé aux deux parties d’intensifier les échanges d’expériences en matière de sécurité et de défense.

Il a saisi cette occasion pour inviter l'UE et ses États membres à participer à la conférence sur le rôle des femmes dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies qui sera organisée conjointement par le Vietnam et les Nations Unies en 2020, lorsque le pays deviendra membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.

L’UE a réaffirmé sa position en faveur de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de l’aviation et de la navigation en mer Orientale, ainsi que du rôle joué par le Vietnam dans la région Asie-Pacifique pour la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Le 21 novembre, lors de la réunion du Comité militaire de l’Union européenne, le vice-ministre vietnamien de la Défense a fait part de l’attention portée par le Vietnam aux opérations d’entraînement et de formation menées par l’UE en Afrique. C’est la première fois que le Vietnam participait à cette réunion du Comité militaire de l’UE, en tant que partenaire de l’union.

Il a souligné la volonté du Vietnam de coopérer avec l'UE en tant que partenaire responsable du bloc sur la base du partenariat et de la coopération intégrale entre les deux parties, en particulier après leur adhésion à l’accord sur la participation du Vietnam à la gestion des crises en Europe.

Dans le cadre de la réunion, le représentant vietnamien, 28 chefs d'état-major de la défense de l'UE et d'autres invités ont discuté de questions liées aux missions de formation de l'UE au Mali, en Somalie et en Afrique centrale, l'accent étant mis sur le changement climatique dans les missions de formation et d'éducation ainsi que le rôle des femmes dans les missions de formation et les mesures visant à améliorer l'efficacité des opérations.

En marge de la réunion, le général Nguyen Chi Vinh a eu des séances de travail avec le président du Comité militaire de l'UE, le général Claudio Graziano ; chef d'état-major de la Défense britannique, le général Nicholas Carter ; le secrétaire général adjoint du Service européen de l’action extérieure, en charge de la politique de sécurité et de défense commune et la réaction aux crises (SEAE) Pedro Serrano et des représentants de la défense du Royaume-Uni, d'Allemagne, de la France et de la République de Corée pour discuter de mesures visant à promouvoir la coopération dans les temps à venir.

Au cours de son séjour à Bruxelles, M. Vinh a prononcé un discours lors de la conférence sur le renforcement de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'UE, organisée conjointement par le SEAE, l'ambassade du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, la délégation vietnamienne auprès de l'UE et l'Institut européen des études sur l'Asie. -VNA