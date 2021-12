Lors de la conversation en ligne. Photo: Journal Quân dôi nhân dân

Hanoï (VNA) - Le contre-amiral Nguyen Duy Ty, commandant de la 5e zone navale de l'Armée populaire du Vietnam, a eu une conversation en ligne, mercredi matin, 29 décembre, dans la ville de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud), avec le vice-amiral Phichai, commandant de la 1ère zone navale et le vice-amiral Sun-thon, commandant de la 2e zone navale de la Marine royale thaïlandaise.

Lors de la conversation téléphonique, les deux parties ont souligné que les activités de coordination entre les deux marines avaient acquis de nombreux bons résultats, contribuant au maintien de la mer de paix et de stabilité, et en créant les conditions au développement économique.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront de partager et d'échanger des informations via les canaux de communication établis, de mettre en œuvre pleinement et efficacement le contenu de l'accord sur les règles de patrouille conjointe dans les eaux limitrophes signé par les deux marines en 1999 et de se coordonner étroitement dans le traitement des affaires émergeantes en mer. -VNA