Le Docteur Nakorn Serirak, professeur à l'Académie politique de l'Université de Khon Kaen (en Thaïlande). Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Les échanges entre les deux peuples vietnamien et thaïlandais jouent un rôle le plus important pour le développement des relations bilatérales, a déclaré le Docteur Nakorn Serirak, professeur à l'Académie politique de l'Université de Khon Kaen, en Thaïlande.

Dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA en abréviation anglaise), à l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Thaïlande et le Vietnam, cet expert thaïlandais a souligné que l'établissement des relations du partenariat stratégique entre la Thaïlande et le Vietnam bénéficiaient à la promotion des investissements et du commerce des deux parties.

Le Docteur Nakorn Serirak a insisté sur quatre caractéristiques marquantes des relations bilatérales : bonnes relations entre la famille royale thaïlandaise et les dirigeants vietnamiens ; relations diplomatiques entre les dirigeants politiques des deux pays ; rencontres et discussions lors des forums diplomatiques et échanges entre des représentants diplomatiques des deux pays ; et coopération entre les hauts dirigeants du gouvernement et des entreprises des deux pays

Il a souligné la nécessité de promouvoir la coopération entre instituts de recherche, universités et experts ainsi que l'échange d'activités socioculturelles entre les deux pays.

Nakorn Serirak a proposé d'établir davantage de vols reliant divers endroits entre le Vietnam et la Thaïlande, pour favoriser les déplacements, le développement des affaires et la promotion de la coopération décentralisée.

Enfin, cet expert a également déclaré qu'en tant que pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Thaïlande et le Vietnam devraient promouvoir leur coopération en renforçant leur rôle pour garantir la paix et renforcer la coopération entre les membres de ce bloc régional. – VNA

