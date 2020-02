L’entretien entre le ministre russe de la Défense, général d’armée Sergey Shoigu et son homologue vietnamien Ngo Xuan Lich. Photo : VNA

Moscou (VNA) - La Russie considère toujours le Vietnam comme son partenaire stratégique important dans la région et le renforcement de la coopération bilatérale bénéficie aux intérêts des deux peuples, a déclaré le ministre russe de la Défense, le général Sergey Shoigu, lors d’un entretien, le 5 février à Moscou, avec son homologue vietnamien Ngo Xuan Lich, en visite officielle en Russie.

Le ministre russe a souligné que la Russie donnait la priorité au développement des relations de coopération avec le Vietnam, notamment dans la défense.

De son côté, le ministre vietnamien Ngo Xuan Lich a remarqué que l’intensification de la solidarité, de la coopération stratégique intégral avec la Russie constituait une option conséquente et une priorité de premier plan dans la politique extérieure du Parti, de l’Etat et de l’Armée populaire du Vietnam. La coopération dans la défense constitue un pilier dans la relation bilatérale, a poursuivi le ministre Ngo Xuan Lich.

S’agissant de la coopération lors des forums multilatéraux, Ngo Xuan Lich a indiqué qu’en tant que président de l’ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, le Vietnam continuait de coopérer avec la Russie et les pays partenaires dans la réalisation des contenus fixés et le soutien de la Russie dans l’élargissement de la coopération régionale pour la paix, la stabilité et le développement. Il a aussi tenu en haute estime la participation du ministère russe de la Défense au cadre du Centre tropical Vietnam-Russie.

S’agissant de la coopération future, les deux parties ont convenu d’accélérer leur coopération sur la base de la confiance politique, des documents déjà signés.

Le ministre Ngo Xuan Lich a invité son homologue russe Sergey Shoigu à effectuer une visite officielle au Vietnam et à participer à la Conférence des ministres de la Défense de l’ASEAN élargie (ADMM+) et à la célébration du 10e anniversaire de l’ADMM+.

A l’issue de l’entretien, les deux ministres ont signé une Déclaration de la vision commune sur la coopération dans la défense Vietnam-Russie pour la période 2020-2025.

Le même jour, le ministre Ngo Xuan Lich s’est rendu à l’ambassade du Vietnam en Russie.

Auparavant, le ministre Ngo Xuan Lich et la délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Défense sont allés fleurir le Mémorial du Président Ho Chi Minh à Moscou et celui des Héros anonymes à côté du Palais Kremlin.

Dans le cadre de cette visite, le ministre vietnamien a eu une entrevue avec le directeur du Service fédéral de sécurité, Alexander Bortnikov et rencontré d’anciens vétérans russes aidant le Vietnam dans la lutte pour la libération nationale.

Le ministre Ngo Xuan Lich et sa suite ont quitté Moscou pour arriver à Saint-Péterbourg pour poursuivre leur agenda dans le cadre de leur visite officielle en Russie.-VNA