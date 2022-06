Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, à la tête d’une haute délégation de l’organe législatif du Vietnam, effectuera une visite officielle du 28 au 30 juin au Royaume-Uni.

La visite sera effectuée sur invitation de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, John Mcfall et du président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Linsay Hoyle.

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont établi les relations diplomatiques le 11 septembre 1973.

En mars 2008, le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé une Déclaration commune promouvant leur relation en "Partenariat pour le développement". Depuis septembre 2010, cette relation a été rehaussée en "Partenariat stratégique".

Lors de la cérémonie de publicité d'une Déclaration commune à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique (2010-2020) avec une vision visant à faire passer les relations à un niveau supérieur. Photo : VNA

En 2020, à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique (2010 - 2020), les ministres des Affaires étrangères des deux parties ont publié une Déclaration commune exprimant leur volonté de porter la relation à un niveau supérieur.

En particulier, dans le contexte de pandémie de COVID-19, le Royaume-Uni a activement soutenu le Vietnam dans l'accès aux vaccins. AstraZeneca, du Royaume-Uni, fut le premier vaccin à être approuvé au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 26, à Glasgow, au Royaume-Uni. Photo : VNA

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 26, à Glasgow, au Royaume-Uni, le chef du gouvernement du Vietnam a adressé un message et un fort engagement à s'unir pour répondre au changement climatique mondial, dont l'engagement d'atteindre zéro émission nette en 2050.

Sur le plan d’économie et de commerce, les deux parties ont mis en place un mécanisme de réunion du Comité mixte économique et commercial Vietnam-Royaume-Uni (JETCO). En décembre 2020, les deux pays ont signé l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA) qui est entré en vigueur le 1er mai 2021. L’an dernier, le commerce bilatéral a atteint 6,6 milliards de dollars.

Concernant la coopération en matière de défense - sécurité, les deux ministères de la Défense ont porté le dialogue annuel sur la politique de défense au niveau de vice-ministre ; ont créé un groupe de travail sur la coopération en matière de défense ; ont promu la coopération dans de nombreux domaines prioritaires tels que le maintien de la paix dans le cadre des Nations unies, l’enseignement en anglais, la sécurité maritime, la coordination étroite dans le règlement des différends liés à la traite des êtres humains.

Le Vietnam exporte des téléphones et composants électroniques vers le Royaume-Uni. Photo : VNA.

En ce qui concerne la coopération en matière d'éducation, cette relation a été renforcée avec la présence du British Council, agence britannique internationale chargée des échanges éducatifs et des relations culturelles, dans trois grandes villes du Vietnam que sont Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Quant à la relation entre l'AN du Vietnam et le Parlement britannique (la Chambre des Lords et la Chambre des communes), elle s’est épanouie ces dernières années avec de nombreuses activités concrètes et efficaces. Les deux parties ont maintenu l'échange de délégations à tous les niveaux.

Les deux parties ont également maintenu des contacts et des consultations lors de forums parlementaires multilatéraux, en particulier à l'Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP) et à l'Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP).

La prochaine visite officielle du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti, à maintenir et approfondir les relations de coopération bilatérale, affirmant la haute considération du Vietnam à l'égard de son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni.

En outre, la visite vise à promouvoir la mise en œuvre de l'accord UKVFTA, créant un nouvel élan pour les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, la sécurité, la défense, l’éducation, la formation, la résilience au changement climatique (mise en œuvre des engagements de la COP-26) et autres domaines potentiels.-VNA