Entretien entre les deux Premiers ministres. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après la cérémonie d'accueil vendredi matin 21 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu avec son homologue tchèque Petr Fiala, en visite officielle du 20 au 22 avril au Vietnam.

Lors de l'entretien, Pham Minh Chinh a affirmé la politique constante du Vietnam de renforcer les relations avec les amis traditionnels, dont la République tchèque est un partenaire prioritaire. Il a également souligné la signification importante de la visite du Premier ministre tchèque qui contribuerait à porter les relations d'amitié et de coopération multiforme entre les deux pays à une nouvelle période de développement.

Pour sa part, le Premier ministre Petr Fiala a affirmé que la République tchèque considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et souhaite développer ses relations avec le Vietnam en tous domaines.

A cette occasion, les deux dirigeants ont convenu de renforcer l'échange de délégation de tous niveaux, de continuer de mettre en œuvre efficacement des mécanismes de coopération bilatéraux.

Concernant l'économie, le commerce bilatéral a atteint 848 millions de dollars en 2022. Les deux parties ont fixé l'objectif de porter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars dans un ou deux prochaines années en mettant en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Elles ont convenu d'encourager les entreprises tchèques à investir au Vietnam, notamment dans les domaines tels que la production automobile, la transformation numérique, les énergies renouvelables, l'environnement, etc.

Pham Minh Chinh a exhorté la République tchèque à continuer à faire entendre sa voix pour encourager les autres pays de l'UE à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Cérémonie de signature des documents de coopération dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, de l'investissement et de l'éducation. Photo: VNA

En outre, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité, de défense, de culture, d'éducation, de travail, de sciences ettechnologies, de transport et de tourisme.

Ils ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun et affirmé se soutenir mutuellement au sein des forums et organisations internationaux. Concernant la question en Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé leur soutien au règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

A l'issue de l'entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, de l'investissement et de l'éducation. -VNA