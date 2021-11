New York, 30 novembre (VNA) - Le Vietnam a exprimé sa préoccupation face aux crises en cours au Liban, appelant ce pays à faire des efforts pour surmonter les défis, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, tenue le 29 novembre à New York des Etats-Unis pour discuter de la situation et de la mise en œuvre de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité.

Photo d'illustration. Photo : AFP/VNA

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l' ONU , s'est félicité de la mise en place d'un gouvernement au Liban et a exprimé sa préoccupation face à la situation de crise à des égards dans ce pays, bien que le gouvernement ait pris des efforts.L'ambassadeur s'est également dit préoccupé par le fait que si la crise diplomatique actuelle entre le Liban et les pays du Golfe n'est pas rapidement résolue, les défis actuels du Liban s'aggraveront et affecteront la situation régionale.Par conséquent, le diplomate vietnamien Dang Dinh Quy a espéré que les pays et les organisations de la région créeraient un environnement favorable pour aider le Liban à surmonter les défis actuels, estimant que le Liban doit renforcer la réforme nécessaire pour répondre aux aspirations du peuple ainsi et bien se préparer pour la tenue des élections législatives de 2022 comme prévu.Concernant la mise en œuvre de la résolution 1701, le chef de la délégation permanente du Vietnam a continué d'être préoccupé par l'absence de progrès dans la mise en œuvre de la résolution, dans laquelle la situation dans la zone d'opération de la FINUL était toujours tendue, avec de nombreux incidents et violations.Le Vietnam appelle toutes les parties concernées à se conformer strictement à la résolution 1701, à respecter le droit de la liberté de mouvement des Casques bleus de la Force internationale des Nations Unies au Liban (FINUL) et à créer les conditions pour que la mission accède pleinement et rapidement aux sites d'intérêt. - VNA