Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue néo-zélandaise Nanaia Mahuta ont signé en ligne un programme d'action Vietnam-Nouvelle-Zélande pour la période 2021-2024.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre Bui Thanh Son s'est déclaré convaincu que le programme d'action Vietnam-Nouvelle-Zélande pour 2021-2024 contribuerait à accélérer le partenariat stratégique entre les deux pays en tous domaines dans l'avenir.

Malgré le COVID-19, les deux pays ne cessent de maintenir les mécanismes de coopération dans la politique, la défense, l'agriculture et la santé ces derniers temps.

A cette occasion, le ministre a félicité la Nouvelle-Zélande pour avoir organisé avec succès le sommet du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2021, contribuant à renforcer son rôle et sa position sur la scène internationale.

Pour sa part, la ministre Nanaia Mahuta a exprimé sa volonté de coopérer avec le Vietnam dans la reprise économique. Elle a apprécié la collaboration étroite entre les ministères et branches des deux pays ces derniers temps dans le perfectionnement du programme d'action et souhaité renforcer la coopération avec le Vietnam dans le commerce et l'investissement, l'éducation, l'économie numérique et le changement climatique. Notamment, elle s'attend à ce que les deux pays portent leurs échanges commerciaux à 2 milliards de dollars d'ici 2024.

Selon elle, la Nouvelle-Zélande est l'un des partenaires de dialogue de l'ASEAN, et partage des points de vue avec le Vietnam sur une région Indo-Pacifique stable, inclusive, conforme au droit international.

A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a invité la ministre Nanaia Mahuta à effectuer une visite au Vietnam à un moment opportun. -VNA