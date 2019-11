Hanoi, 14 novembre (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, et le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères du Myanmar, Soe Han, ont coprésidé la 8e consultation politique annuelle au niveau des vice-ministres, le 14 novembre à Hanoi.

La 8e consultation politique annuelle au niveau des vice-ministres, le 14 novembre à Hanoi. Photo : VNA

Les deux parties ont discuté des mesures à prendre pour promouvoir davantage le partenariat de coopération intégrale entre le Vietnam et le Myanmar, notamment dans la mise en œuvre des accords à haut niveau et des documents signés récemment.

Ils se sont réjouis du développement des liens dans divers domaines, en particulier dans les domaines du commerce et de l’investissement. Le commerce bilatéral est passé de 152 millions de dollars en 2010 et à près de 860 millions de dollars en 2018, et ce chiffre devrait atteindre un milliard de dollars l'année prochaine.

Le Vietnam est désormais le 7e investisseur étranger au Myanmar avec 18 projets d'une valeur de près de 2,3 milliards de dollars. Des résultats encourageants ont également été constatés dans la coopération bilatérale dans les domaines des télécommunications, du tourisme, de l’énergie et des transports.



Les deux parties ont estimé que, outre les similitudes historiques et culturelles, le Vietnam et le Myanmar sont membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et d'importants mécanismes sous-régionaux. Situés en Asie-Pacifique, les deux pays possèdent des atouts dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des mines et du tourisme, entre autres.

Reconnaissant les difficultés d'élargir la coopération en raison de différents mécanismes, lois et réglementations, les deux parties ont proposé plusieurs initiatives, notamment la mise en place d'un mécanisme de dialogue annuel entre les hauts responsables du Myanmar et les entreprises vietnamiennes, ainsi qu'entre les unités des deux ministères des Affaires étrangères pour partager leur expérience professionnelle et discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales.

Sur les questions régionales et mondiales d'intérêt commun, Soe Han a déclaré que la situation évoluait de manière compliquée avec des incertitudes, alors que les puissances mondiales se disputaient une influence en Asie-Pacifique.

Il a suggéré que l'ASEAN renforce la solidarité et renforce la construction de la communauté de l'ASEAN, affirmant ainsi sa position et son rôle central dans la structure régionale.

Nguyên Minh Vu a hautement apprécié les informations de Soe Han sur la récente situation de Rakhine et les efforts du gouvernement du Myanmar pour résoudre ce problème, ajoutant que chaque solution devait être considérée de manière approfondie avec un élément humaine en tant que centre.

Les deux parties ont hautement apprécié la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères au cours des dernières années, notamment en organisant des visites de haut niveau et en organisant avec succès des mécanismes de coopération, notamment la 9e session du Comité mixte de la coopération bilatérale.

Ils se sont déclarés satisfaits de la conclusion des négociations et de la signature prochaine d'un mémorandum d'accord sur la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, avec un contenu pratique adapté à la nouvelle situation.



Lors d'une visite de courtoisie du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, Soe Han a affirmé que le Myanmar soutiendrait activement le Vietnam dans ses fonctions de président de l'ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020 - 2021.

Le Myanmar travaillera également en étroite collaboration avec le Vietnam sur les problèmes de sécurité régionale communs, y compris les problèmes de la mer Orientale, ainsi que l'utilisation et la gestion des ressources en eau du Mékong, a-t-il déclaré.

Il a transmis les invitations du président du Myanmar et du conseiller d'État aux hauts dirigeants vietnamiens à se rendre dans le pays à un moment opportun.

Les deux parties sont convenues de tenir la 9e consultation politique l'année prochaine au Myanmar.- VNA