Hanoï (VNA) - A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie (30 mars 1973 - 30 mars 2023), les hauts dirigeants vietnamiens ont adressé des lettres de félicitations à leurs homologues malaisiens.

Le président Vo Van Thuong a adressé une lettre de félicitations au roi Al-Sultan Abdullah ; le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé une lettre de félicitations au Premier ministre Dato' Seri Anwar Bin Ibrahim tandis que le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a félicité le président du Sénat, Tan Sri Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim et le président de la Chambre des représentants Dato' Johari bin Abdul.

A cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le ministre malaisien des Affaires étrangères Zambry Abdul Kadir ont publié une déclaration de presse conjointe.

Dans la déclaration, les deux parties ont affirmé l’engagement d'approfondir la coopération politique et économique. Elles se sont aussi engagées à poursuivre le Plan d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique pour la période 2021-2025. Les deux parties encourageront activement, mettront régulièrement en œuvre des contacts de haut niveau et renforceront les mécanismes de coopération bilatérale. Pour concrétiser ces engagements, les deux parties vont multiplier cette année les échanges de visites de haut niveau, organiser une réunion du Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique et du Comité mixte de coopération économique et commerciale. Les deux parties continueront de coopérer dans les forums multilatéraux pour relever les défis mondiaux.

Les deux pays ont hautement apprécié les échanges entre les deux peuples qui étaient de plus en plus connectés et développés, tout en exprimant leur confiance en les intérêts communs tirés de ces échanges. Les deux parties continueront de renforcer et d'approfondir les échanges entre les deux peuples.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront de remplir leur engagement commun : renforcer le partenariat stratégique et mener des efforts communs pour la paix et la prospérité dans la région et dans le monde. - VNA