Panorama de l'entretien entre les Premiers ministres du Vietnam et de la Malaisie . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après la cérémonie d'accueil, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'est entretenu lundi matin à Hanoï avec son homologue malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, en visite officielle au Vietnam du 20 au 21 mars.

Lors de l'entretien, Pham Minh Chinh a affirmé la signification importante de la visite du Premier ministre malaisien, qui contribuera à la consolidation et au renforcement de la coopération entre les deux pays.

Il a félicité la Malaisie pour être devenue l'une des 25 économies les plus compétitives au monde, avant d'exprimer sa conviction qu'elle continuerait de maintenir sa croissance et d'améliorer sa compétitivité mondiale.

Le chef du gouvernement l'a informé des réalisations obtenues par le Vietnam en 35 ans de mise en œuvre du Renouveau.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de l'entretien. Photo: VNA



Le Premier ministre malaisien a exprimé sa profonde impression devant le développement du Vietnam ces derniers temps, et apprécié le rôle du Parti, de l'État vietnamiens dans la mise en œuvre d'une adaptation sûre et d'un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19, le développement socio-économique et l'amélioration du rôle et de la position du pays sur la scène régionale et internationale.

La Malaisie accorde toujours une priorité au renforcement de sa coopération étroite avec le Vietnam, son unique partenaire stratégique en Asie du Sud-Est, a affirmé Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob.

Les deux dirigeants ont affirmé leur détermination de stimuler la coopération et se sont mis d'accord sur des orientations pour y parvenir, dont le renforcement des échanges de délégation de haut niveau et de tous échelons, la valorisation des mécanismes de coopération, la réalisation du programme d'action pour 2021-2025 sur la mise en œuvre du Partenariat Vietnam-Malaisie, le renforcement des échanges entre les peuples, etc.

Les deux pays disposent d'un potentiel énorme de développement, ont ils affirmé, avant de convenir de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 18 milliards de dollars ou plus d'ici 2025, de renforcer le commerce des biens dans lesquels les deux pays ont des atouts, tels que produits agricoles et aquatiques, produits Halal, industrie agroalimentaire, composants électroniques, etc.

Les deux dirigeants ont convenu d'accélérer la signature d'un protocole d'accord sur la coopération bilatérale dans la défense, de renforcer la cybersécurité, la coopération maritime comme océanique. Ils ont discuté des mesures susceptible de booster leur coopération dans la sécurité alimentaire, le travail, l'éducation, la justice, les sciences et technologies, la culture, les sports, le tourisme, etc.

Le Premier ministre malaisien Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Photo: VNA



Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux Premiers ministres ont exprimé le souhait de construire une ASEAN unie. Quant à la question en Mer Orientale, ils ont appelé aux parties à faire preuve de retenue, de ne pas utiliser la force ni la menace d'y recourir, à respecter le droit international dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ils ont souligné l'importance de la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de la promotion d'un environnement favorable aux négociations sur le COC (Code de conduite en Mer Orientale).

A l'issue de l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à l'échange d'un certain nombre de documents de coopération, dont un Protocole d'accord entre les deux gouvernements sur le recrutement, l'emploi et le rapatriement des travailleurs (remplaçant le protocole d'accord signé depuis 2015); un Mémorandum d'accord sur la coopération juridique ; une Lettre d'intention sur la coopération en matière de formation entre les deux Académies diplomatiques des ministères des Affaires étrangères des deux pays; un Accord de coopération entre l'Agence vietnamienne d'information (VNA) et l'Agence nationale de presse de Malaisie (BERNAMA).

Dans l'après-midi, le Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob rencontrera le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président Nguyen Xuan Phuc et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. -VNA