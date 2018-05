Le vice-président de l’AN, Uong Chu Luu.

Hanoi, 1er mai (VNA) - L'Assemblée nationale vietnamienne (AN) cherche à se lier avec l'Assemblée macédonienne afin d'en faire un important canal de coopération entre les deux pays, a déclaré le vice-président de l’AN, Uong Chu Luu.

Le vice-président Uong Chu Luu a fait cette déclaration lors des entretiens avec les vice-présidents de l'Assemblée macédonienne Goran Misovski et Frosina Tashevska-Remenski, lors de sa visite de travail à Skopje le 30 avril dernier.



Il a souligné la nécessité d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux afin de renforcer la coopération entre les organes législatifs, le Vietnam et la Macédoine entretenant des liens entre organes législatifs seulement sur des forums parlementaires multilatéraux.



Le législateur vietnamien a suggéré que les deux AN promeuvent leur rôle de supervision suprême, notamment en favorisant la mise en œuvre effective des accords signés.



Uong Chu Luu a saisi l'occasion pour affirmer que le Vietnam attache toujours de l'importance à la consolidation et au développement de ses relations avec ses amis traditionnels, y compris la Macédoine.



Bien que les relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et la Macédoine aient connu un développement positif, la coopération économique et commerciale est restée modeste, ne parvenant pas à montrer le potentiel des deux nations, a-t-il déclaré.



Le fonctionnaire a demandé aux ministères et aux secteurs concernés d'aider les entreprises à rechercher des possibilités de collaboration, tout en préconisant la création rapide d'un comité intergouvernemental pour encourager la coopération bilatérale dans l'économie, le commerce et l'investissement.



Misovski a déclaré que la visite en Macédoine d'une délégation vietnamienne de haut niveau servira de base pour renforcer la coopération entre les deux pays en général et leurs législatures en particulier.



La Macédoine considère la diplomatie parlementaire comme un levier pour renforcer les liens avec d'autres pays, y compris le Vietnam, a-t-il ajouté.



Lors de leurs entretiens, les deux parties ont également échangé leur expérience dans l'élaboration de lois et la promotion du rôle des organes législatifs dans la conduite de la création de la loi et la supervision suprême.



Le même jour, Uong Chu Luu, vice-président de l'AN, a rencontré le ministre macédonien des Affaires étrangères, Nikola Dimitrov, pour remercier la Macédoine pour son soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour 2020-2021, affirmant que le Vietnam soutient l'adhésion de la Macédoine à l'Union européenne.



Il a également demandé au ministère des Affaires étrangères de Macédoine de prendre des mesures pour valoriser le potentiel de coopération bilatérale dans le tourisme.



Dimitrov a déclaré qu'il souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines dans lesquels les deux pays détiennent des atouts comme l'agriculture et le tourisme.



Il a également proposé au Vietnam d'ouvrir prochainement une ambassade en Macédoine servant de pont pour le renforcement des relations bilatérales.



Plus tôt, le vice-président du l’AN vietnamienne avait eu une séance de travail avec des représentants de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée macédonienne.



La délégation de l’AN vietnamienne devrait effectuer une visite de travail en Roumanie du 2 au 5 mai. -VNA