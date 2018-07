Tran Cam Tu, président de la Commission centrale du contrôle du PCV (droite) et Bunthoong Chitmany, vice-Premier ministre et président de la Commission centrale du contrôle du PPRL, à leur entrevue le 26 juillet à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Tran Cam Tu, secrétaire du comité central et président de la Commission centrale du contrôle du Parti communiste du Vietnam (PCV) a eu jeudi une entrevue avec Bunthoong Chitmany, vice-Premier ministre, inspecteur général du gouvernement et président de la Commission centrale du contrôle du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), en visite de travail au Vietnam.

Tran Cam Tu a félicité le Parti, l’Etat et le peuple laotiens de leurs réalisations obtenues après plus de deux ans de mise en œuvre de la résolution du Xe Congrès national du PPRL, soulignant les contributions importantes de la Commission centrale du contrôle et de l'Inspection gouvernementale du Laos.

Il a également informé la délégation laotienne de la situation socioéconomique du Vietnam après trois ans de mis en œuvre de la résolution du XIIe Congrès national du PCV.

Selon lui, avec les efforts de la système politique et du peuple, la macroéconomie vietnamienne est stabilisée, l’inflation est contrôlée, le bien-être social est assuré, la garantie de défense nationale et de l’ordre public est respectée.

Les travaux d’édification du Parti, de perfectionnement du système politique et de lutte contre la corruption sont renforcés. L’efficacité des travaux de contrôle et de supervision est améliorée.

Le président de la Commission du contrôle du PCV a demandé aux deux commissions d’intensifier leur collaboration dans la mise en œuvre des accords déjà signés, de multiplier les échanges de délégations et de renforcer leur partage d’informations et d’expériences professionnelles.

« Le Parti, l’Etat et le peuple laotiens s’efforcent, en collaboration avec le Vietnam, de préserver et de cultiver la solidarité spéciale Vietnam-Laos » a déclaré Bunthoong Chitmany. -VNA