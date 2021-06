Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue lao, Saleumxay Kommasith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu une séance de travail le 29 juin à Hanoï avec son homologue lao, Saleumxay Kommasith.

Les deux ministres ont hautement apprécié la coordination étroite et efficace entre les organes compétents des deux pays pour préparer soigneusement les contenus et documents ainsi que les travaux d'accueil, de prévention épidémique, contribuant à assurer le succès de la visite d’amitié officielle au Vietnam du secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Concernant la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, les deux ministres ont affirmé continuer à coordonner et à mettre en œuvre efficacement l'Accord de coopération bilatérale pour la période 2021-2025, avec l'accent mis sur l’accélération des échanges et études stratégiques entre les deux parties ; le renforcement de la coopération dans la formation du personnel chargé des affaires extérieures, sous forme de coopération tripartite ; la mise en œuvre efficace du Plan d'action sur la coopération économique et diplomatique pour la période 2020-2025 et l’entraide lors des forums internationaux, régionaux et sous-régionaux. - VNA