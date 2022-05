L'entretien entre le général de brigade Le Tan Toi, chef de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'AN du Vietnam, et le général de division Vongsack Phanthavong, chef de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'AN du Laos. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle au Laos du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue, le 16 mai, le général de brigade Le Tan Toi, chef de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'AN du Vietnam, s'est entretenu avec le général de division Vongsack Phanthavong, chef de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'AN du Laos.

Vongsack Phanthavong a exprimé sa conviction que la visite du président de l'AN Vuong Dinh Hue et de la délégation de haut rang de l'AN du Vietnam contribuerait de manière significative au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Les deux parties se sont informées du processus historique, de la position, du rôle, de l'organisation, des fonctions et tâches de chaque Commission et ont discuté des possibilités d'organiser une conférence entre les Commissions de la Défense et de la Sécurité de l'AN de trois pays (Vietnam, Laos et Cambodge) dans un proche avenir.

Les discussions ont également porté sur des expériences dans l'élaboration et la modification des lois et dans la supervision de l'application des politiques et des lois dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Le dirgeant lao a proposé l'organisation d'un atelier d'échange d'expériences entre les Commissions de Défense et de la Sécurité de l'AN des deux pays.

En accord avec les propositions du dirigeant laotien, Le Tan Toi a souligné que le nouvel accord de coopération bilatérale entre l'AN vietnamienne et l'AN lao, signé le 16 mai, était une orientation très importante pour la mise en œuvre des activités de coopération entre les deux commissions.

La Commission de la Défense et de la Sécurité de l'AN du Vietnam est toujours prête à coopérer étroitement et efficacement avec la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'AN du Laos, a affirmé le général de brigade Le Tan Toi.

Entretien entre le secrétaire général de la l’AN et président du bureau de l'AN, Bui Van Cuong, et la secrétaire générale de l'AN du Laos, Pingkham Lasasimma. Photo : VNA



Le même jour, au siège de l'AN du Laos, le secrétaire général de la l’AN et président du Bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a eu un entretien avec la secrétaire générale de l'AN du Laos, Pingkham Lasasimma.

Les deux parties ont évalué la coopération entre les deux AN et leurs commissions et ont convenu de promouvoir la coordination étroite dans la mise en œuvre de l'Accord de coopération entre les AN des deux pays et de l'Accord de coopération entre le Bureau de l'AN du Vietnam et le Secrétariat de l'AN du Laos, qui vient d'être signé à l'occasion de la visite officielle au Laos du président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue.

À cette occasion, le commandant du 11e corps d'armée du ministère de la Défense du Vietnam a offert 100.000 dollars au Secrétariat de l'AN du Laos pour soutenir l'achat d'équipements au service de ses activités. -VNA