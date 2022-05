Remise de cadeaux au district de Noong Het, province de Xieng Khouang (Laos), à la porte frontalière internationale de Nam Can (commune éponympe, district de Ky Son, province de Nghe An). Photo : VNA

Nghe An (VNA) - La province vietnamienne de Nghê An déploie de nombreuses solutions pour booster les relations et concrétiser les programmes d'action signés avec la province lao de Xieng Khouang.

Nghê An compte actuellement environ 90 entreprises d'import-export et d'investissement au Laos avec un capital d'investissement total de plus de 200 millions de dollars, essentiellement dans des domaines de l’exploitation des minéraux, de l'hydroélectricité, des matériaux de construction, du boisement, du tourisme, du transport, des produits agricoles et aquatiques, des articles de consommation...

Nghe An soutient également Xieng Khouang dans la formation de la ressource humaine qualifiée, l’entraînement des athlètes, la construction de l'hôpital de l'amitié Xieng Khouang d'une capacité de 200 lits avec un fonds total de 497,25 milliards de dongs, la formation du personnel médical.

La localité vietnamienne a aidé Xieng Khouang des denrées alimentaires, le matériel médical pour la prévention et le contrôle du COVID-19 avec une valeur totale de plus de 1,1 milliard de dongs.

De son côté, Xieng Khouang aide l'équipe de rassemblement des martyrs de Nghe An dans la recherche, le rassemblement et le rapatriement des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos. Pour l’heure, 12.478 restes des soldats volontaires et d'experts vietnamiens ont été rapatriés.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Nghe An, Le Hong Vinh, à côté du développement socio-économique et culturel et de la consolidation de la défense et de la sécurité, cette localité continue de renforcer et de consolider les relations d'amitié et de coopération intégrale entre les deux provinces en fonction des potentiels et des avantages disponibles des deux côtés. -VNA