Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale et président du groupe de députés d’amitié Vietnam-Laos, Tran Thanh Man, s’est entretenu le 19 juillet à Hanoï avec son homologue lao, Sounthon Xayachak, également présidente du groupe de députés d’amitié Laos-Vietnam.



Tran Thanh Man a déclaré saluer la visite au Vietnam de la vice-présidente de l’Assemblée nationale lao, Sounthon Xayachak, et sa participation à des activités dans le cadre de l’Année de solidarité et d’amitié en l’honneur du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et du 45e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération.



La politique constante du Parti et de l'État du Vietnam est de toujours attacher une grande importance et de donner la plus haute priorité à la préservation et à la promotion des relations spéciales avec le Laos, a-t-il souligné.



Pour sa part, la vice-présidente de l’Assemblée nationale lao s’est déclarée impressionnée par les réalisations du Vietnam en termes de développement national. Elle a exprimé son émotion à propos du discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, lors de la cérémonie marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et le 45e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération.



Sounthon Xayachak a promis de continuer d’oeuvrer pour développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.



Après l’entretien, la délégation lao a travaillé avec la Commission des affaires des députés du Comité permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne sur divers sujets, dont les activités des femmes députées.-VNA