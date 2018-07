Le 6e colloque théorique entre le PCV et le PPRL à Vientiane. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Le 6e colloque théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), sur le thème « Travail idéologique dans le contexte actuel – Situation, questions posées et solutions », s’est achevé mercredi à Vientiane.

Durant deux jours, les théoriciens, scientifiques et délégués participants ont donné leurs avis sur les rapports de référence des chefs des deux délégations vietnamienne et laotienne ainsi que sur dix rapports thématiques sur des questions centrales du travail idéologique dans le contexte actuel au Vietnam et au Laos.

Les rapports se sont concentrés sur les éléments décisifs du travail idéologique dans chaque pays en analysant la situation réelle et les solutions de chaque pays. Ils ont clarifié certaines questions théoriques d’intérêt commun, dont l’amélioration de la qualité des travaux idéologique et théorique et de la formation des cadres, la lutte contre la dégradation idéologique et morale, l’intensification de la direction du Parti dans les travaux idéologique et théorique, la protection du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh.

Des participants ont rappelé les réalisations obtenues par le Vietnam et le Laos dans leur processus de Renouveau ces 30 dernières années, lesquelles ont prouvé la justesse et la créativité des politiques des deux parties. Dans ces politiques, le développement économique est une tâche centrale, l’édification du Parti, une tâche essentielle, la garantie de la sécurité et de la défense nationale, une tâche centrale et régulière, tandis que le développement de la culture et des ressources humaines constitue le fondement spirituel.

Ils ont insisté sur les réalités qui exigent que les deux Partis et pays continuent à étudier et à compléter les théories servant de base à la promotion du travail idéologique dans le contexte actuel.

Les résultats des recherches présentés au colloque contribueront à l’amélioration de l’efficacité du travail de consultation auprès du Parti ainsi qu’à la mise en œuvre des résolutions des congrès du PCV et du PPRL. -VNA