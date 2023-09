Vietnam-Japon : un partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie

Le Vietnam et le Japon ont établi leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973. Au cours de ces 50 dernières années, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se renforcer, de se développer et de devenir de plus en plus importantes, en se basant sur les intérêts stratégiques similaires.