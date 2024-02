94 ans de la fondation du PCV: garder fermement la confiance en le Parti et réaliser l'aspiration à la prospérité

Ces 94 dernières années, sous la direction du Parti, le peuple vietnamien a surmonté d'innombrables difficultés et défis pour remporter les résistances contre les envahisseurs étrangers et défendre son indépendance et sa liberté. Le Vietnam s'est considérablement développé avec une nouvelle force et une position jamais connues dans le passé pour réaliser son aspiration à la prospérité.