Renforcer le partenariat intégral Vietnam-Pays-Bas

Le 9 avril 1973, les Pays-Bas et le Vietnam ont officiellement établit leurs relations diplomatiques. Après 50 ans, les relations entre les deux pays sont considérées comme un exemple typique d'une relation dynamique et efficace, se développant heureusement, réalisant de nombreuses grandes réalisations dans tous les domaines et s'approfondissant de plus en plus, dont l'accent étant mis sur la coopération dans l'agriculture, la gestion de l'eau et l'investissement.