Cérémonie de signature du contrat de coopération pour le satellite météorologique LotuSat-1. Photo: most.gov.vn

Hanoï (VNA) - Le groupe japonais Sumitomo et le gouvernement vietnamien ont récemment signé un contrat de coopération pour le satellite météorologique LotuSat-1 et la formation du personnel dans ce secteur, a cité le journal Nikkei.



Fabriqué par le groupe japonais NEC, le satellite LotuSat-1, d'un poids d'environ 500 kg, permettra de prévoir les conditions météorologiques extrêmes et de surveiller les dégâts. C’est la première fois que le groupe NEC exporte un satellite.



Ce projet, de plus de 20 milliards de yens (soit 184 millions de dollars américains), est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).



«Comme le Japon, le Vietnam a subi de lourds dégâts dus aux grands typhons et inondations ces dernières années. Ce contrat est le symbole des relations exceptionnelles entre le Vietnam et le Japon, et je compte sur son rôle dans la prévention des catastrophes naturelles et dans d'autres secteurs», a déclaré Chu Ngoc Anh, ministre des Sciences et Technologies du Vietnam.



Selon Nikkei, ce satellite devrait être placé en orbite en 2023. -CPV/VNA