Hanoï, 21 janvier (VNA) - Le président de la Commission centrale des Affaires extérieures du Parti communiste vietnamien, Le Hoai Trung, s’est entretenu jeudi en ligne avec Vijay Chauthaiwale, son homologue du Parti du peuple indien (BJP), et Ravishandar Prasad, un député de ce parti à la Chambre des représentants indienne.

Lors du Dialogue. Photo : VNA

Le Hoai Trung a profité de l'occasion pour informer le BJP des résultats du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et de la réponse du Vietnam au COVID-19 ainsi que des mesures visant à assurer le bien-être social et à relancer et développer l'économie.

Il a félicité le BJP et le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi pour leurs réalisations en conduisant l'Inde à lutter contre la pandémie et à rétablir le développement économique.

Les responsables du BJP ont salué les réalisations du Vietnam et se sont réjouis du développement des relations bilatérales entre les deux pays et les parties. Ils ont affirmé que le BJP attache de l'importance et souhaite renforcer la coopération avec le PCV.

Les deux parties ont échangé des vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont discuté des mesures et des orientations pour promouvoir les liens entre le PCV et le BJP dans les temps à venir, contribuant à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.- VNA